Jorge Jesus janta ao lado de Galvão Bueno e Carlos Alberto de NóbregaReprodução

Publicado 03/05/2022 13:23

Um verdadeiro 'jantar de milhões'. O narrador Galvão Bueno, o treinador Jorge Jesus e o humorista Carlos Alberto de Nóbrega se encontraram na noite desta segunda-feira (02). Eles estiveram em uma unidade da Lellis Trattoria, um restaurante que fica num dos bairros nobres de São Paulo.



Jorge Jesus desembarcou em São Paulo após aproveitar o carnaval no Rio. O ex-técnico do Rubro-Negro carioca está curtindo as férias no Brasil.



Enquanto esteve na Cidade Maravilhosa, Jesus foi até a Marquês de Sapucaí para assistir aos desfiles das campeãs, jantou com o atacante Gabigol e foi até o Estádio Nilton Santos, prestigiar o compatriota Luís Castro, técnico do Botafogo.



Jorge Jesus está sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Benfica nos últimos dias de dezembro. Desde o período, o treinador recebeu sondagens de diversos clubes. O Mister, por sua vez, recusou as propostas e só deverá voltar a trabalhar a partir do meio do ano.



Galvão Bueno, fará neste ano sua última transmissão de Copa do Mundo pela Globo. O narrador fechou uma parceria com a empresa do influencer Felipe Neto, a Play 9, até 2026.



Já o humorista de 86 anos, recentemente lançou o podcast, 'Rir É o Melhor Remédio', em que recebe convidados para contar e ouvir histórias de vida engraçadas.