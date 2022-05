Apresentador Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 03/05/2022 15:09

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, questionou nesta terça-feira (3), o envolvimento dos dirigentes na nova liga do futebol brasileiro, que deve contar com quarenta clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro.

"Vocês fizeram uma Copa União em 87 e não durou dois anos. Há meio século, vocês arrebentam o futebol brasileiro. Há meio século vocês quebram o futebol brasileiro. CBF, federações. Sabe por que vocês arrebentam? Porque vocês não são torcedores. O que interessa para vocês é a grana, é o comercial, é a televisão", disparou o apresentador Neto.



Além disso, Neto criticou a falta de controle dos dirigentes com os próprios clubes brasileiros e a falta de inclusão dos clubes de divisões menores.

"Agora, vocês dirigentes querem ter uma Liga? Vocês não conseguem nem dominar o Avanti, nem o Fiel Torcedor, não conseguem fazer o time tomar conta da base e perder jogador para empresário, vocês devem para empresários", afirmou Neto.



"Vão fazer Liga para todo mundo ou só para os ricos? Porque é sempre para os ricos. É para o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos e o Guarani que se dane”, afirmou Neto, que completou - “É só dinheiro. Contrata um CEO, um cara que entende de regra, uma agência e pessoas idôneas para tomar conta do futebol", completou.