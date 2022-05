Andreas Pereira deve voltar ao Manchester United - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/05/2022 14:27

Emprestado ao Flamengo, o meio-campista Andreas Pereira, de 26 anos, tem contrato até o meio deste ano e não será comprado em definitivo junto ao Manchester United - clube que tem vínculo até metade de 2023. Em fim de acordo, o Palmeiras teria se interessado na possível contratação do jogador e, segundo o jornalista Jorge Nicola em seu canal no Youtube, o Alviverde recebeu resposta do clube inglês a respeito da sondagem.

"Contei para vocês que um representante do Andreas havia me assegurado a consulta Alviverde. O Palmeiras quis entender quais as condições do negócio. O Manchester United toparia emprestar o Andreas por uma temporada, mais ou menos nos mesmos moldes do que fez o Flamengo? A resposta, enfim, chegou. E não é positiva para o Verdão. O Manchester United afirmou que vai esperar pela reapresentação do atleta na metade do ano. O Erik Ten Hag, novo técnico do time, quer conhecer de perto o trabalho do Andreas Pereira e fazer uma avaliação durante a pré-temporada para decidir se o mantém no time, se aceita emprestá-lo ou só vendê-lo em definitivo", disse, e emendou:

"Então, neste momento, a resposta é que Andreas Pereira não será contratado pelo Palmeiras. O United já tinha um acordo fechado com o Flamengo para a compra definitiva do atleta por 10,5 milhões de euros. O Flamengo recuou diante da queda de produção do atleta. O Andreas começou muito bem no clube, mas desde que errou na final da Libertadores, ele não consegue mais jogar", completou Nicola.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo em agosto de 2021, disputou 38 jogos e marcou cinco gols. Na atual temporada, o meia atuou em apenas 14 partidas, sendo dez como titular e não marcou gol nem deu assistência.