Thomas Muller acertou com o Bayern de Munique contrato até 2024Divulgação/Bayern de Munique

Publicado 03/05/2022 14:07

Recordista de títulos do Campeonato Alemão, com 11 ao todo e dez seguidos, Thomas Muller terá mais alguns anos para aumentar essa marca. O atacante alemão renovou com o Bayern de Munique até 2024.

No clube desde os 10 anos de idade, Muller tinha contrato apenas por mais uma temporada, mas acertou a renovação após longa negociação. "Estou muito feliz por estender meu contrato com o Bayern. A jornada que fazemos aqui desde que entrei na academia do clube, em 2000, é uma história fantástica de sucesso. Tenho um imenso orgulho em exibir a cor vermelha ano após ano, dentro e fora dos gramados", disse o atacante.



Além dos 11 campeonatos alemães, Muller também conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clibes, além de seis Copas da Alemanha e sete Supercopas. Ele disputou 624 jogos pelo Bayern de Munique.