Cristiano Ronaldo vive momento difícil - Foto: Anthony Devlin/AFP

Cristiano Ronaldo vive momento difícil Foto: Anthony Devlin/AFP

Publicado 03/05/2022 14:19

O Manchester United fez seu último jogo em casa na temporada. A equipe venceu o Brentford por 3 a 0 pela Premier League, com gol de Cristiano Ronaldo, que tem especulações de uma possível saída dos Red Devils. O técnico Ralf Rangnick, porém, negou que tenha sido uma despedida do craque português.



"Não sei porque seria um clima de despedida. Ele tem outro ano de contrato e, até onde eu sei, estará aqui na próxima temporada de novo", disse.



Com poucas chances de classificação do Manchester United à Champions League, surgiram rumores de uma possível saída de Cristiano Ronaldo do clube inglês. Além da chegada do novo técnico Erik Ten Hag, que deve promover mudanças na equipe.



Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo marcou 24 gols em 38 jogos na temporada pelo Manchester United.