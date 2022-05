Mbappé pode acertar com o Real Madrid em breve - Patrick HERTZOG / AFP

Mbappé pode acertar com o Real Madrid em brevePatrick HERTZOG / AFP

Publicado 03/05/2022 14:43

Rio - O atacante Kylian Mbappé pode estar deixando o Paris Saint-Germain em breve. Segundo informações do jornal alemão "Bild", o atleta vive seus ultimos momentos em terras francesas, e deverá fechar com o Real Madrid ao término do seu contrato com seu atual clube, que se encerra em junho deste ano.

Segundo informações obtidas pelo jornal francês "Le Parisien", o jogador ainda não comunicou a ninguém sobre o seu futuro no futebol. No entanto, o tempo joga contra Mbappé, e a pressão da mídia está crescendo cada vez mais em torno de sua resposta. Com isso, o jogador pretende divulgar em breve seus passos.

Vale relembrar que, na última semana, Ora Ito, um dos amigos pessoais do atacante francês, publicou uma foto com uma camisa que recebeu de presente de Mbappé, enquanto esteve na casa do atleta. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos fãs de futebol ao redor do planeta. Os troféus na prateleira da residência do francês estavam todos embalados. Além disso, várias caixas de papelão fechadas também estavam na cena. As caixas, inclusive, são de uma marca que oferece serviços de armazenamento, remoção e mudanças.