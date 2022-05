Fábio comenta sobre saída conturbada do Cruzeiro - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/05/2022 17:16

Rio - Atualmente no Fluminense, Fábio comentou sobre a saída conturbada do Cruzeiro, em entrevista ao "SBT", na noite da última segunda-feira. Na ocasião, o goleiro de 41 anos expôs o desvinculo do clube mineiro em janeiro e revelou mágoa com a nova gestão depois da compra da SAF pelo ex-jogador Ronaldo.

Fábio revela mágoa com nova gestão do Cruzeiro Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

"Eu já tinha renovado com o presidente antes de viajar de férias, ficaram faltando detalhes de como ia ser feito o contrato, mas até tem foto minha com o presidente, com a camisa de mil jogos que poderia alcançar essa marca nesse ano de 2022. Saí de férias, tudo resolvido, porque o que vale para mim é a palavra, sempre foi assim. A confiança sempre foi no Cruzeiro, com as pessoas que tive oportunidade de trabalhar lá, muito corretas. Infelizmente, eles não tiveram essa mesma conduta nessa gestão".

Além disso, o goleiro comentou sobre o rebaixamento em 2019, sob o comando do técnico Adilson Batista, mas atribuiu a responsabilidade ao treinador Rogério Ceni, que assumiu o Cruzeiro em agosto do mesmo ano. Na ocasião, Fábio citou o desgaste com a gestão de grupo e relacionamento do elenco com a comissão técnica.

"Tenho certeza que o que prejudicou foi o relacionamento diário, a gestão de grupo, não só com os jogadores mais experientes, até com os mais jovens. Foi acontecendo no dia a dia nos jogos, algumas declarações, tanto do lado dos jogadores como depois do Rogério em algumas entrevistas. isso aí foi prejudicando, desgastando nesse aspecto", concluiu.