Astro do Manchester City faz pedido inusitado à Elon Musk - Foto: Divulgação/AFP

Astro do Manchester City faz pedido inusitado à Elon MuskFoto: Divulgação/AFP

Publicado 03/05/2022 15:44

Rio - Após o bilionário Elon Musk adquirir o Twitter por 44 bilhões de dólares, o atacante argelino Mahrez, do Manchester City, da Inglaterra, fez um pedido inusitado ao novo dono da rede social, na última segunda-feira. A situação repercutiu bastante na internet e o jogador de 31 anos foi atendido nesta terça.

Na ocasião, Mahrez pediu para receber de volta o selo de perfil verificado no Twitter após ter sido removido. Ainda não se sabe o motivo pelo qual foi retirado, embora isso aconteça quando o usuário descumpre alguma regra da rede social.



Além disso, o atacante voltou a ser verificado na véspera do confronto pelo jogo de volta da semifinal da Champions League nesta quarta-feira (4), contra o Real Madrid, às 16h, no Santiago Bernabéu. Na partida de ida, o Manchester City venceu o clube espanhol por 4 a 3 e ficou com vantagem no placar.