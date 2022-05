Justin Gaethje vestiu uma camisa do Flamengo e provocou Charles do Bronx - Reprodução/Twitter

Publicado 03/05/2022 16:00

Rio - O lutador norte-americano Justin Gaethje será o adversário do brasileiro Charles do Bronx, no UFC 274, que será realizado neste sábado (07), em Phoenix, nos Estados Unidos. Restando menos de uma semana para o combate, Gaethje aproveitou para provocar Charles de uma forma inusitada. Usando uma camisa do Flamengo, o norte-americano gravou um video mandando recado para o brasileiro, que é corinthiano. Veja:

MERMÃO... Agora é que o bicho vai pegar! pic.twitter.com/Lr4PBFzuhS — Bruno Massami () (@BrMassami) May 2, 2022 "E aí, Charles? Ouvi dizer que meu time é melhor que o seu", disse o americano antes de bater manoplas com o seu treinador, Mike Winklejohn. "E aí, Charles? Ouvi dizer que meu time é melhor que o seu", disse o americano antes de bater manoplas com o seu treinador, Mike Winklejohn.

Assim como Anderson Silva, Charles é fanático pelo Corinthians. O lutador, inclusive, foi convidado para participar de uma preleção junto aos jogadores no vestiário da Neo Química Arena, logo após conquistar o cinturão dos pesos-leves do UFC.

Confira as informações do UFC 274:

UFC 274

7 de maio de 2022, em Phoenix (EUA)

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso-leve: Charles do Bronx x Justin Gaethje

Peso-palha: Rose Namajunas x Carla Esparza

Peso-leve: Michael Chandler x Tony Ferguson

Peso meio-pesado: Maurício Shogun x Ovince St. Preux

Peso-leve: Donald Cerrone x Joe Lauzon



CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-médio: André Fialho x Cameron VanCamp

Peso meio-médio: Randy Brown x Khaos Williams

Peso-pena: Macy Chiasson x Norma Dumont

Peso-mosca: Brandon Royval x Matt Schnell

Peso-pesado: Blagoy Ivanov x Marcos Pezão

Peso meio-médio: Francisco Massaranduba x Danny Roberts

Peso-mosca: Tracy Cortez x Melissa Gatto

Peso-mosca: Kleydson Rodrigues x CJ Vergara

Peso-palha: Ariane Sorriso x Lupita Godinez

Peso-galo: Journey Newson x Fernie Garcia