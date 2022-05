Rede Globo - Reprodução

Publicado 03/05/2022 16:21

Rio - A TV Globo topou cumprir uma exigência inusitada da Conmebol para voltar a transmitir a Libertadores a partir de 2023. Segundo o "Notícias da TV", a emissora irá exibir a final do torneio mesmo que não conte com a presença de nenhum clube brasileiro.

O SBT, atual detentora dos direitos e que oficialmente ainda está na disputa com a Globo, também se comprometeu a cumprir a exigência. No entanto, segundo o colunista Flávio Ricco, o acordo da Conmebol com a emissora carioca está encaminhado.

Além disso, a Globo também se comprometeu a exibir os patrocinadores da Conmebol em suas transmissões. Aceitar as condições marcam uma mudança histórica na política do canal.