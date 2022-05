Bruno Guimarães ao lado de Lucas Paquetá - Damien LG/Lyon

Publicado 03/05/2022 17:41

Destaque do Lyon na temporada, com 10 gols e sete assistências, Lucas Paquetá está na disputa pelo prêmio de melhor melhor jogador da temporada na França. Entretanto, o ex-jogador do Flamengo não terá vida fácil na disputa, afinal, dos cinco indicados, o grande favorito é Mbappé.



O astro do PSG, além de de conquistar o Campeonato Francês, é artilheiro com 22 gols e líder nas assistências, com 15. Ele é a principal estrela da cerimônia marcada para acontecer em 15 de maio.



Além de Paquetá e Mbappé, que levou o prêmio nas últimas duas vezes, os outros indicados pela União Nacional de Jogadores de Futebol Profissionais (UNFP) são: Wissam Ben Yedder (Monaco), Dimitri Payet (Olympique de Marselha), Martin Terrier (Rennes). E o apagado Messi ficou fora.



O argentino não foi a única ausência na premiação. Apesar de campeão pelo PSG, Mauricio Pochettino ficou fora da disputa de melhor técnico. Segundo o jornal 'L'Equipe', isso não acontecia na premiação desde 2008, quando Alain Perrin venceu o Campeonato Francês pelo Lyon mas ficou fora da premiação.