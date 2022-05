Charles Do Bronx - UFC - Reprodução/UFC

Charles Do Bronx - UFCReprodução/UFC

Publicado 03/05/2022 17:35

Rio- Maior finalizador da história do UFC, com 15 vitórias, o paulista Charles ‘Do Bronx’ sobe ao octógono do UFC neste fim de semana para defender pela segunda vez o cinturão dos leves da organização. O brasileiro, que venceu as suas últimas dez lutas, encara o americano Justin Gaethje, ex-campeão interino e atual número um do ranking da categoria na luta principal do ‘UFC 274’.

O evento, que acontece na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, contará ainda com outra disputa de título, desta vez na divisão dos palhas: a revanche entre as americanas Rose Namajunas e Carla Esparza, que em 2014 acabou derrotada pela atual campeã. OCombateexibe neste sábado, dia 7, a partir das 18h10, todas as 14 lutas do card, que, além de Charles ‘Do Bronx’, terá outros sete brasileiros em ação.



Oito anos depois, o ‘UFC 274’ também marca o reencontro entre o curitibano Maurício “Shogun” Rua e o americano Ovince St-Preux pela divisão dos meio-pesados. No primeiro duelo entre os dois, em 2014 na cidade mineira de Uberlândia, o americano venceu o brasileiro por nocaute. Pela categoria peso-pena, a mineira Norma Dumont, embalada por três vitórias consecutivas, encara a americana Macy Chiasson. Já o paulista Marcos “Pezão” quer manter o bom momento na organização, depois de duas vitórias consecutivas entre os pesos-pesados, e vai em busca de mais um resultado positivo diante do búlgaro Blagoy Ivanov.

Ainda no card preliminar, o brasiliense Francisco “Massaranduba”, que venceu quatro das últimas cinco lutas, mede forças com o inglês Danny Roberts pela divisão dos meio-médios. Invicta no MMA, a paulista Melissa Gatto enfrenta a americana Tracy Cortez em combate válido pela categoria peso-mosca. Revelado após a participação no programa ‘Contender Series’, o amapaense Kleydson Rodrigues estreia no UFC contra o americano C.J. Vergara. E, abrindo a participação brasileira no card, a paulista Ariane “Sorriso” encara a mexicana Lupita Godinez pela divisão dos palhas.

Combate e sportv3 esquentam o clima para o evento exibindo na quinta-feira, dia 5, às 21h, a coletiva de imprensa e, no dia seguinte, às 20h, a pesagem e as encaradas entre os lutadores. No sábado, a partir das 18h40, Luiz Felipe Prota e Rodrigo “Minotauro” comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Fabrício Werdum e Ana Hissa comentam o card principal e as duas disputas de cinturão. Osportv3e operfil oficial do Combate no Youtubetambém mostram as duas primeiras lutas da noite.



UFC 274



CARD PRELIMINAR:

Peso-médio: André Fialho x Cameron VanCamp



Peso-galo: Journey Newson x Fernie Garcia



Peso-palha: Ariane Sorriso x Lupita Godinez



Peso-mosca: Kleydson Rodrigues x CJ Vergara



Peso-mosca: Tracy Cortez x Melissa Gatto



Peso meio-médio: Francisco Massaranduba x Danny Roberts



Peso-pesado: Blagoy Ivanov x Marcos Pezão



Peso-mosca: Brandon Royval x Matt Schnell



Peso-pena: Macy Chiasson x Norma Dumont



Peso meio-médio: Randy Brown x Khaos Williams



CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Donald Cerrone x Joe Lauzon



Peso meio-pesado: Maurício Shogun x Ovince St. Preux



Peso-leve: Michael Chandler x Tony Ferguson



Peso-palha: Rose Namajunas x Carla Esparza



Peso-leve: Charles do Bronx x Justin Gaethje