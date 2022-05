Liverpool é o primeiro finalista da UEFA Champions League - Paul ELLIS / AFP

Publicado 03/05/2022 17:53

Rio - O Liverpool é o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa! Em duelo emocionante no Estádio El Madrigal, o clube inglês acabou levando a melhor pra cima do Villarreal, vencendo o duelo por 3 a 2, garantindo sua vaga para a decisão em Paris. Agora, a equipe comandada por Jürgen Klopp aguarda o resultado do duelo entre Real Madrid e Manchester City, na próxima quarta-feira (04), para conhecer o seu adversário na grande final da competição.

Embora tenha perdido o duelo, o Villarreal teve total domínio no primeiro tempo, pressionando constantemente a equipe inglesa. Os espanhóis, inclusive, abriram o placar logo aos dois minutos da primeira etapa. Estupiñán fez um belo cruzamento para Capoue, que acabou finalizando errado. Porém, Dia pega o chute na sobra e finaliza tranquilamente para o gol vazio.

Aos 36 minutos, o lance mais polêmico da partida: Moreno lançou para Giovani Lo Celso, que tentou driblar o goleiro Alisson e acabou sendo derrubado dentro da grande área. No entanto, o VAR checou o lance e entendeu como disputa normal.

Quatro minutos após o possível pênalti, o Villarreal aumentou o placar. Capoue fez um cruzamento para Coquelin, que subiu mais alto que Alexander-Arnold e pode cabecear para o gol. Com o resultado, o clube espanhol estava levando o duelo para a prorrogação.

No entanto, o segundo tempo foi completamente diferente. Jürgen Klopp optou por tirar Diogo Jota e colocar Luis Díaz, que deu outra cara à partida.

Aos 16 minutos, Salah tocou para o volante Fabinho dentro da grande área. O brasileiro chutou forte, cruzado, fazendo com que a bola passasse entre as pernas do goleiro Rulli, fazendo o primeiro gol da equipe inglesa no jogo.

Cinco minutos depois, veio o empate dos Reds. Alexander-Arnold fez um cruzamento espetacular para Luis Díaz, que cabeceou para o chão e deixou tudo igual no placar.

A virada do Liverpool veio aos 28, quando Alexander-Arnold lançou para Sadio Mané. O goleiro Rulli se desesperou e saiu até o meio de campo, na tentativa de cortar o lance. No entanto, o senegalês conseguiu driblar o argentino e finalizar para o gol vazio, botando a equipe inglesa a frente do placar.

Assim que o Liverpool garantiu a virada, o Villarreal não se encontrou mais na partida. Aos 40 minutos da etapa final, Capoue fez uma falta forte em Jones, ainda no meio de campo. Como o volante já havia recebido um cartão amarelo, acabou recebendo o segundo, e sendo expulso.

Enquanto o camisa seis do Villarreal era expulso, Thiago Alcântara e Raúl Albiol começaram a discutir no banco de reservas. No entanto, o quarto árbitro apenas conversou e separou os dois atletas.

Como dito anteriormente, o Liverpool aguarda o resultado do duelo entre Real Madrid e Manchester City para conhecer seu adversário na grande final da Liga dos Campeões da Europa. A decisão está marcada para o dia 28 de maio, às 16h (horário de Brasília), no Stade de France.