Felipão não fez bom trabalho pelo Grêmio em 2021Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 04/05/2022 16:01 | Atualizado 04/05/2022 16:06

Depois de demitir Fábio Carille com menos de um mês de trabalho, o Athletico-PR está perto de anunciar Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O experiente treinador de 73 anos aceitou a proposta até o fim do ano, segundo o Blog da Nadja, do 'Ge'.

Antes de fechar com Carille, o Furacão tentou a contratação do comandante do penta da Seleção, em 2002, e do 7 a 1, em 2014, mas não conseguiu na época. Com o mau desempenho do ex-treinador e a goleada sofrida por 5 a 0 para o The Strongest (BOL) na Libertadores, a diretoria optou por encerrar o trabalho após 21 dias e voltar à carga em Felipão, que tem boa relação com o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, e com o diretor executivo, Alexandre Mattos.



O experiente treinador também terá o cargo de diretor técnico e por isso o projeto agradou. Ele, que passou um período morando em Portugal retornou recentemente ao Brasil, e tinha sondagens para trabalhar em seleções da América do Sul e da África.

Os últimos trabalhos de Felipão foram no Cruzeiro, em 2020, e no Grêmio, em 2021.