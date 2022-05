Felipão - Lucas Uebel/Gremio FBPA

FelipãoLucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 04/05/2022 15:40

Rio - O Athletico-PR mantém o interesse em contratar Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão. As conversas iniciadas em abril eram para assumir uma nova função no clube paranaense, de acordo com o "GE". Mas, com a demissão do treinador Fábio Carille, após a derrota por 5 a 0 diante do Strongest, da Bolívia, na última terça-feira (3), pela Libertadores, esse convite pode ser adaptado e, segundo o mesmo site, ele teria dado sinal verde para isso acontecer.

Conforme apurado pela jornalista Najda Mauad, Felipão deve ir para Curitiba na próxima semana para uma nova conversa. O técnico tem recebido outras sondagens, mas estaria disposto a aceitar o convite do Athletico. Ainda, o interesse de Scolari é em um projeto ambicioso assumindo uma função de diretor técnico e treinador a beira do gramado.

De volta recentemente ao Brasil após passar um período em Portugal com a família, nesta temporada, Felipão já recebeu ligações de seleções da América do Sul e da África, de um time da Espanha, além do contato do Athletico-PR.

O treinador tem 73 anos e é pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Além disso, ele é pentacampeão do mundo com a seleção brasileiro, é tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro.