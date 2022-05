Hulk e Gabigol - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 04/05/2022 14:35

Rio - Restando pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo do Catar, três grandes nomes do futebol brasileiro vivem na expectativa de uma convocação para disputar o Mundial: Hulk, do Atlético-MG, Raphael Veiga, do Palmeiras, e Gabigol, do Flamengo. O comentarista Fábio Sormani, da ESPN, disse qual seria a melhor opção para Tite no seu ponto de vista.

"Desses três (só pode levar um)? Eu levaria o Hulk. O Brasil precisa desse cara para fazer gols! Pelo conjunto da obra, ele supera o Veiga", disse.



Em seguida, Sormani comentou que Hulk e Gabigol disputam o mesmo lugar na Seleção Brasileira, e que dificilmente serão convocados juntos. Vale lembrar que nenhum dos dois atua como centroavante de ofício em seus respectivos clubes.

"Para mim, o Hulk joga na mesma posição (do Gabigol). Quem é o centroavante do Atlético? O Flamengo joga com um 9 fixo? Os dois fazem a mesma coisa! Os dois são centroavantes, cada um da sua maneira. Gabriel cansou de dar assistências pro Bruno Henrique! Para mim, os dois jogam na mesma posição, são centroavantes!”, afirmou.