Flamengo x Botafogo será em BrasíliaFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/05/2022 12:44

Rio - O clássico entre Flamengo e Botafogo, que acontecerá neste domingo (8), às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem promessa de arquibancadas cheias. Segundo informação dada pelo "GE", até o momento, 35 mil ingressos já foram vendidos.

A organização do evento afirmou que cerca de 32 mil desses bilhetes foram comercializados em apenas 30 horas. Para o setor do Botafogo ainda restam 25% da carga, cerca de 1.250 entradas. Para o setor superior destinado ao Flamengo, 30% dos ingressos estão disponíveis. Enquanto nos outros setores, restam aproximadamente 50%.

Tendo o Flamengo como mandante, o jogo acontecerá fora do Rio pela impossibilidade da utilização do Maracanã que ficará fechado entre os dias 5 e 16 de maio para plantio de grama de inverno. O Rubro-Negro teve a sugestão de inversão de mando, mas o Botafogo se mostrou contrário.

Não é a primeira vez que o Rubro-Negro utiliza a Arena BRB como local de seus jogos. No ano passado, antes da volta de público ser autorizada no Rio, o clube mandou jogos da Libertadores na capital federal e contou com a presença de um grande público.



O Glorioso também registrou grande número de torcedores da última vez que visitou Brasília. No jogo em que venceu o Ceilândia por 3 a 0, pela Copa do Brasil, no último dia 20, contou com mais de 28 mil alvinegros nas arquibancadas.