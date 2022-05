Abuso sexual - Reprodução de internet

Abuso sexualReprodução de internet

Publicado 04/05/2022 12:20

Rio - O jogador Santi Mina, de 26 anos, foi condenado pela Justiça da Espanha a quatro anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma mulher em junho de 2017. Além do período de detenção, a medida Impõe uma ordem de restrição de 500 metros em relação à vítima por 12 anos e o pagamento de uma indenização de € 50 mil (aproximadamente R$ 260 mil). A defesa do jogador irá entrar com recurso.

Santi Mina Divulgação / Celta

Mina foi absolvido do crime de agressão sexual, pelo qual a promotoria pediu de oito a nove anos e meio de prisão. O jogador do Celta, David Goldar, citado na acusação, foi absolvido de qualquer crime. A juíza Társila Martínez presidiu a sessão no tribunal.

Após a decisão judicial, o clube espanhol afastou o jogador das atividades. "Como resultado da decisão da Terceira Secção do Tribunal Provincial de Almería, hoje proferida, o RC Celta decidiu abrir um processo disciplinar ao jogador Santiago Mina para elucidar as suas responsabilidades laborais face a esta resolução. Por precaução, foi decidido afastar temporariamente o jogador dos treinos da equipa principal, sem prejuízo de continuar a exercer as atividades indicadas pelo clube para o efeito", disse o Celta de Vigo em nota oficial