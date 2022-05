Pedro, do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/05/2022 10:09

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Pedro era considerado uma das principais promessas da base tricolor. Em 2019, o Tricolor o vendeu para a Fiorentina, da Itália, mas já no ano seguinte, o jovem foi repassado ao Flamengo. E de acordo com informações do portal "NetFlu", tanto o clube europeu, quanto o rival têm dívidas com o Tricolor por conta da contratação do atacante.

Segundo o site, o Fluminense espera receber R$ 8,1 milhões dos italianos e R$ 1,5 milhão do Rubro-Negro. O Tricolor negociou Pedro com o clube europeu por 11 milhões de euros (R$57,4 milhões na cotação da época). Posteriormente, o Flamengo desembolsou 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões na cotação da época) para trazer o atacante. Por ser clube formador, o Flu tem direito a receber uma parcela pelo jogador.

Apesar da dívida, a cúpula tricolor entende que não há necessidade de preocupação quanto ao que ainda entrará no caixa do clube relacionado às negociações de Pedro. O montante será quitado em seis parcelas iguais, se encerrando em 2023, já que são dois pagamentos a cada ano.