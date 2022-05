Brazil's coach Tite arrives for the draw for the 2022 World Cup in Qatar at the Doha Exhibition and Convention Center on April 1, 2022. FRANCK FIFE / AFP - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 03/05/2022 19:36

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou, no começo da noite desta terça-feira (03), que dois membros da comissão técnica da Seleção Brasileira estarão presentes no duelo entre América-MG e Atlético-MG, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O analista de desempenho Thomaz Araújo e o fisiologista Guilherme Passos foram os escolhidos para estarem no duelo.

Agenda da Comissão Técnica da Seleção Brasileira: Thomaz Araújo (analista de desempenho) e Guilherme Passos (fisiologista) estarão em América-MG x Atlético-MG, jogo válido pela CONMEBOL Libertadores da América. #imprensaCBF — CBF - Imprensa (@cbf_imprensa) May 3, 2022

Vale destacar que muitos torcedores pedem a convocação do atacante Hulk, do Atlético-MG, que deverá ser titular no confronto.