Mohamed Salah no duelo contra o Villarreal - Paul ELLIS / AFP

Publicado 03/05/2022 19:24

Rio - O atacante Mohamed Salah, do Liverpool, revelou, logo após a vitória dos Reds em cima do Villarreal por 3 a 2, que deseja enfrentar o Real Madrid na grande final da Liga dos Campeões da Europa. Vale relembrar que as equipes se enfrentaram na final da Champions League em 2018. Na ocasião, Salah saiu machucado aos 30 minutos do primeiro tempo.

"Eu quero jogar contra o Real Madrid. Preciso ser honesto. Se você está me perguntando pessoalmente, eu quero jogar contra o Real Madrid. Eles nos venceram em uma final antes, então vamos enfrentá-los novamente", disse Salah ao canal "BT Sport".

Para que isso aconteça, Salah precisa torcer para uma vitória do Real Madrid no duelo desta quarta-feira (04), contra o Manchester City. Caso o clube Merengue vença por um gol de diferença, levará a partida para a prorrogação. Caso os espanhóis vençam por dois ou mais gols de diferença, garantirão sua vaga para a grande decisão ainda no tempo normal.

A final de 2018, onde Salah se machucou, foi a primeira de Jürgen Klopp no comando do Liverpool. Na edição deste ano da Liga dos Campeões, o treinador alemão chegará a sua terceira final nos últimos cinco anos comandando a equipe inglesa.