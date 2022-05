Estreante Cole Farsaci acabou deslocando seu ombro em luta contra Jahliel Palmer - Reprodução

Estreante Cole Farsaci acabou deslocando seu ombro em luta contra Jahliel PalmerReprodução

Publicado 03/05/2022 18:15

Rio - Uma cena chocante marcou a estreia da norte-americano Cole Farsaci no mundo do MMA. Durante luta contra Jahiel Palmer, em um evento amador em Nova York, o estreante acabou deslocando o seu ombro durante uma tentativa de finalização do seu adversário.

Palmer tentou aplicar uma chave de braço em Farsaci, que acabou ficando na posição vertical. No lance, ainda no primeiro round, o estreante acabou sentindo bastante dor, inclusive cuspindo o seu protetor bucal. No momento do estalo, onde o ombro é deslocado, os narradores ficaram chocados, e disseram: "Nunca gostamos de ver quando isso acontece. É um esporte violento". Confira o momento:

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES