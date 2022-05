Novo uniforme de treino da Seleção Brasileira - Reprodução/Footy Headlines

Novo uniforme de treino da Seleção BrasileiraReprodução/Footy Headlines

Publicado 03/05/2022 19:08

Rio - O portal inglês "FootyHeadlines", conhecido mundialmente por divulgar, com antecedência, os novos uniformes de times e seleções ao redor do planeta, publicou, nesta terça-feira (03), imagens do novo uniforme de treino da Seleção Brasileira, que deverá ser usado na Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Com o verde claro sendo cor predominante, a camisa conta ainda com detalhes em verde escuro e amarelo, além do escudo e do símbolo do fornecedor de materal esportivo, que são na cor preta. O casaco de treino segue a mesma linha, com praticamente os mesmos detalhes.

Confira imagens do uniforme de treino da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar:

Detalhes da nova camisa de treino da Seleção Brasileira Reprodução/FootyHeadlines

Detalhes da nova camisa de treino da Seleção Brasileira Reprodução/FootyHeadlines

Detalhes da nova camisa de treino da Seleção Brasileira Reprodução/FootyHeadlines

Detalhes da nova camisa de treino da Seleção Brasileira Reprodução/FootyHeadlines

Detalhes do novo casaco de treino da Seleção Brasileira Reprodução/FootyHeadlines