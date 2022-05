Guga foi campeão de Roland Garros em 1997, 2000 em 2001 - Foto: Divulgação/AFP

Guga foi campeão de Roland Garros em 1997, 2000 em 2001Foto: Divulgação/AFP

Publicado 03/05/2022 20:54

Rio - Gustavo Kuerten venceu, nesta terça-feira, premiação de celebração mais icônica da história do tênis em enquete realizada pelo Hall da Fama do esporte. Foi feita uma votação com internautas para decidir.



A celebração não poderia ser outra. A do coração desenhado em quadra em Roland Garros após a vitória nas oitavas de final de Roland Garros contra o americano Michael Russell em cinco sets, salvando match-point.

Outros premiados foram Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic com suas rivalidades, a maior virada a de Nadal sobre Daniil Medvedev este ano na final do Australian Open perdendo quebra abaixo no terceiro set e para ganhar seu 21º título de Grand Slam, a história de Cinderela ficou com Emma Raducanu com seu título do US Open sendo 150 do mundo, saindo do quali e jamais ganhando uma partida WTA antes.

Maria Esther Bueno concorreu como momento de orgulho nacional, mas o título ficou com Andy Murray vencedor de Wimbledon após 77 anos, em 2013.