Luis Díaz marcou destaque na classificação do Liverpool para a final da Liga dos CampeõesFoto: OLI SCARFF/AFP

Publicado 03/05/2022 20:24 | Atualizado 03/05/2022 20:25

Rio - A classificação do Liverpool para a final da Champions League marcou o destaque do atacante Luis Díaz, que entrou no segundo tempo da vitória de virada por 3 a 2 sobre o Villarreal, nesta terça-feira, e foi um dos autores dos gols do triunfo inglês. Por outro lado, antes mesmo de se destacar no cenário europeu, o atleta colombiano chegou a ser procurado pelo Flamengo. A informação é do portal "UOL".

Em 2018, quando ainda atuava pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, e nem imaginava ser um dos futuros destaques do Porto, de Portugal, Luis Díaz entrou na mira do Flamengo. No entanto, o Rubro-negro desistiu da sondagem após descobrir que o atacante estava avaliado em 6 milhões de euros (R$ 26 milhões, na época).

No ano seguinte, surgiu o interesse do Porto que investiu 7 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador colombiano. O investimento deu bastante lucro ao clube português que vendeu Luis Díaz neste ano por R$ 279 milhões para o Liverpool por cinco temporadas.