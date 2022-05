Torcedor invade partida da Série D e se deita no gramado - Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Publicado 03/05/2022 21:19

Rio - Um torcedor do Tocantinópolis-TO invadiu a partida contra o Pacajus-CE, pelo Campeonato Brasileiro da Série D no último sábado (30). Na ocasião, o fato inusitado ocorreu após entrar em campo e se deitar no gramado por alguns segundos. O confronto terminou empatado por 1 a 1.

A atitude do torcedor foi relatada na súmula da partida, que foi identificado como Ramon Yusmandi. Após a retirada do campo, o jogo foi reiniciado aos 48 e prosseguiu até os 53 minutos do segundo tempo.

O jogo entre o Tocantinópolis e o Pacajus foi disputado no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. A partida da Série D foi válida pela terceira rodada do Grupo 2.