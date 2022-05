Fábio Carille foi demitido do Athlético-PR - Foto: José Tramontin/Athletico

Rio - A derrota humilhante por 5 a 0 para o Strongest, pela Libertadores, encerrou a passagem de Fábio Carille pelo Athletico-PR. O Furacão decidiu demitir o técnico, após 21 dias de trabalho. Ele dirigiu o Rubro-Negro em sete partidas, sendo três vitórias e quatro derrotas.

"Na última terça, após uma derrota dolorida para todos nós na Libertadores, que não poderia de forma alguma ter acontecido, fui surpreendido com a minha demissão do comando técnico do Athletico", disse o treinador em postagem nas redes sociais.

A decisão de demitir Carille foi do próprio presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia. Ele foi comunicado ainda na Bolívia. O técnico foi anunciado no dia 13 de abril como substituto de Alberto Valentim. O ex-treinador de Corinthians e Santos não escondeu a sua demissão com a passagem curta pelo Athletico-PR.

"Cheguei ao clube no dia 13 de abril e fiz questão de começar a trabalhar imediatamente, por sabia que seria pouco tempo de treino para muitos jogos importantes. Infelizmente, 21 dias depois, o nosso projeto se encerrou. Vim ao clube empolgado para trabalhar, organizar essa equipe que pode render muito mais, porém não houve tempo para isso. Saio triste por não ter este tempo para colocar o nosso trabalho em prática, mas de cabeça erguida por trabalhar ao máximo e respirar o clube em toda e qualquer oportunidade que tivemos", disse.