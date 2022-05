Troféu da Copa do Mundo será entregue em dezembro, no Catar - Divulgação/Fifa

Troféu da Copa do Mundo será entregue em dezembro, no CatarDivulgação/Fifa

Publicado 04/05/2022 11:43 | Atualizado 04/05/2022 11:47

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, as datas para a disputa das Eliminatórias Intercontinentais da Copa do Mundo do Catar, quando serão definidas as duas últimas seleções a participarem do Mundial. As duas partidas serão no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. No dia 13 de junho, o vencedor entre Austrália e Emirados Árabes, que se enfrentam em 7 de junho - também no mesmo local - vão encarar o Peru, quinto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas. No dia seguinte, a Costa Rica, quarto lugar da Concacaf, terá pela frente a Nova Zelândia, campeã da Oceania. Ambas as partidas começarão às 21h, horário local (15 horas horário de Brasília).

O Estádio Ahmad Bin Ali foi inaugurado em 18 de dezembro de 2020 por ocasião da final da Copa Amir e recentemente recebeu quatro partidas durante a Copa Árabe. O local abriga o popular Al Rayyan Sports Club e apresenta tecnologia de refrigeração inovadora que permite uma experiência agradável para equipes e torcedores durante os meses mais quentes do ano.



Durante a Copa do Mundo da Fifa, o Estádio Ahmad Bin Ali vai ser sede de seis partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final - o que significa que um dos vencedores de junho voltará para lá para enfrentar o Japão em 27 de novembro.



De acordo com os resultados do sorteio final realizado em 1º de abril, os vencedores da primeira partida estarão no Grupo D e enfrentarão a França, campeã de 2018, em sua partida de abertura Os vencedores do segundo playoff estarão no Grupo E e iniciarão sua campanha na Copa do Mundo contra a Espanha.



O Brasil está no Grupo G, que contém também Sérvia, Suíça e Camarões. O mundial do Catar tem início previsto para 21 de novembro e a final em 18 de dezembro.