Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/05/2022 11:15

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a agenda completa de amistosos para o mês de junho da seleção brasileira masculina. A entidade já havia divulgado a primeira data, 6 de junho, contra o Japão, e nesta quarta-feira, divulgou os confrontos restantes que estão marcados para 2 de junho, contra a Coreia do Sul, em Seul, e dia 11, contra a Argentina, em Melbourne, na Austrália.

Os ingressos do amistoso contra os argentinos já estavam sendo comercializados para o estádio Melbourne Cricket Ground, mas teria incompatibilidade de agenda com a AFA (Associação de Futebol da Argentina), pois eles irão atuar contra a Itália, no jogo do campeão sul-americano diante do europeu, no dia 1º de junho. Contudo, o impasse foi ajustado.

Haverá mais uma partida contra a Argentina prevista antes da Copa, em setembro, mas ainda depende de novas determinações da FIFA (Federação Internacional de Futebol, em inglês). Porém, esse duelo vale pelas Eliminatórias e envolve decisão disciplinar a respeito do jogo suspenso por ação da anvisa, ocorrido no dia 14 de fevereiro deste ano. O jogo está previsto para 22 de setembro e a CBF deve decidir o local até 22 de junho.

Mesmo assim, as duas associações de futebol entraram com recurso na FIFA e afirmaram que podem ir até a Corte Arbitral do Esporte contra punições, até financeiras, que tomaram.