Galo venceu o clássico diante do América-MG no Independência, por 2 a 1 - Pedro Souza / Atletico

Publicado 04/05/2022 12:34 | Atualizado 04/05/2022 12:36

Belo Horizonte - Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro segue vivo no sonho de conquistar novamente a Libertadores. Nesta terça-feira, o time do técnico Antônio Mohamed venceu o América Mineiro por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo D.

Com o resultado no clássico, o Galo completou 17 jogos de invencibilidade na competição continental, igualando o recorde do Flamengo de 2020-2021 e do Sporting Cristal, do Peru, que também alcançou esta marca na década de 60 (62-68-69). A última derrota do Alvinegro para o Nacional, do Uruguai, no dia 23 de abril de 2019. De lá pra cá, foram 10 vitórias e sete empates, com 28 gols marcados e apenas 8 sofridos.



O próximo jogo do Atlético pela Libertadores será no dia 19 de maio, em Minas Gerais, enfrentando o Independiente del Valle, do Equador. Uma chance única para bater uma marca histórica.



INVENCIBLIDADE DO ATLÉTICO-MG NA LIBERTADORES



- 07/05/2019 - Zamora-VEN 1x2 Atlético

- 21/04/2021 - La Guaira-VEN 1x1 Atlético

- 27/04/2021 - Atlético 2x1 América de Cali-COL

- 04/05/2021 - Atlético 4x0 Cerro Porteño-PAR

- 13/05/2021 - América de Cali-COL 1x3 Atlético

- 19/05/2021 - Cerro Porteño 0x1 Atlético

- 25/05/2021 - Atlético 4x0 La Guaira-VEN

- 13/07/2021 - Boca Juniors-ARG 0x0 Atlético

- 20/07/2021 - Atlético 0x0 Boca Juniors-ARG

- 11/08/2021 - River Plate-ARG 0x1 Atlético

- 18/08/2021 - Atlético 3x0 River Plate-ARG

- 21/09/2021 - Palmeiras 0x0 Atlético

- 28/09/2021 - Atlético 1x1 Palmeiras

- 06/04/2022 - Tolima-COL 0x2 Atlético

- 13/04/2022 - Atlético 1x1 América-MG

- 26/04/2022 - Del Valle-EQU 1x1 Atlético

- 03/05/2022 - América-MG 1x2 Atlético