Paul Pogba em ação pelo United na Premier LeagueAFP

Publicado 04/05/2022 14:14

Paris (FRA) - Pogba está perto de sair do Manchester United. O jogador tem contrato com o clube até o fim da temporada e não houve um acordo por renovação. Segundo o jornal ‘L’Équipe’, o francês tem o interesse de atuar pelo Paris Saint-Germain.

Aos 29 anos, o francês construiu sua carreira no futebol italiano e inglês. Com uma possível ida ao Paris Saint-Germain, Pogba teria a chance de atuar profissionalmente no futebol de seu país.



O meia não fez uma boa temporada pelo Manchester United e busca melhorar seu futebol para disputar a Copa do Mundo 2022 com a seleção francesa. Pogba não é titular absoluto da equipe e soma um gol e nove assistências em 27 jogos.



O francês soma em sua carreira um título da Copa do Mundo pela França, uma Liga Europa, uma Copa da Liga Inglesa, quatro Campeonato Italiano, duas Copa da Itália e duas Supercopa da Itália.