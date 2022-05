Torcedor do Boca Juniors imita macaco na direção da torcida do Corinthians - Reprodução de vídeo

Torcedor do Boca Juniors imita macaco na direção da torcida do CorinthiansReprodução de vídeo

Publicado 04/05/2022 13:53 | Atualizado 04/05/2022 13:53

Rio - A Justiça argentina decidiu afastar dos estádios um torcedor do Boca Juniors e outro do River Plate por conta de gestos racistas na Libertadores. Os dois casos aconteceram envolvendo times brasileiros, contra Corinthians e Fortaleza, respectivamente.

Segundo o jornal Clarín, a dupla foi enquadrada na lei 5.847, do Regime Integral para Eventos Futebolísticos da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Gustavo Sebastián Gómez, torcedor do River, não poderá ir a estádios da capital pelos próximos quatro anos, enquanto Leandro Germán Ponzo, torcedor do Boca, foi punido por dois anos. O primeiro atirou bananas na torcida do Fortaleza, enquanto o segundo imitou um macaco em direção aos corintianos.

Na mesma semana, houve mais um caso de racismo envolvendo um time brasileiro. Na partida do Flamengo contra a Universidad Católica, torcedores do clube chileno foram flagrados imitando um macaco para os rubro-negros.