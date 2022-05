Jogadora acerta chute em árbitro - Reprodução

Jogadora acerta chute em árbitroReprodução

Publicado 04/05/2022 12:54

Rio - Um árbitro foi agredido brutalmente por uma jogadora durante uma partida de futebol no Equador, na última sexta-feira. Na ocasião, as Leones del Norte perdiam de virada por 2 a 1 para o Club Ñañas. A atacante Shirley Caicedo se irritou após o apito final e chutou a bola em direção ao árbitro. Não satisfeita em ser expulsa, ela ainda o agrediu com um chute em suas partes íntimas.

Vergonzoso comportamiento en el #FutbolFemenino de pic.twitter.com/zZmvlb4R50 — Árbitro Entrendor (@ChiquimarcoMx) May 1, 2022 Em um primeiro momento, as companheiras de Shirley ficaram indignadas com a expulsão e reclamaram com o juiz. No entanto, após a agressão, se apressaram para tirá-la do gramado.

Após a partida, a Federação Equatoriana abriu um inquérito para definir como irá punir Shirley Caicedo. A tendência é que a pena seja longa.