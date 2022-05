Publicado 04/05/2022 15:12

Rio - A pasta de amendoim vem ganhando força no cardápio dos adeptos de uma alimentação saudável. Nos Estados Unidos, o produto é muito utilizado no café da manhã e no lanche da tarde, sendo um complemento na rotina alimentar. Por ser fabricada com a semente do amendoim, é fonte de proteínas, vitaminas, fibras, minerais e nutrientes antioxidantes. O alimento, inclusive, traz benefícios para o treinamento esportivo. Em contato com a Dr. Peanut, uma das pioneiras do seguimento, enumeramos cinco efeitos positivos que o produto pode trazer para os atletas.

Fornece energia para o corpo



A presença de vitaminas do complexo B melhora o funcionamento das mitocôndrias, que são partes das células responsáveis por distribuir energia para o organismo.



Reforça o sistema imunológico



Por possuir as chamadas “gorduras boas”, como o ômega-3, a pasta de amendoim ajuda a fortalecer o sistema imunológico, além de reduzir o risco de inflamações.



Aumenta a saciedade



Rica em substâncias que proporcionam uma longa digestão, a pasta gera uma sensação de maior saciedade, fazendo com que não haja a necessidade de ingerir muitos alimentos nas refeições.



Ganho de massa muscular



Para quem busca o ganho de massa muscular, o produto é uma ótima fonte de proteínas que auxiliam no combate à fadiga, na melhora do desempenho dos treinos e na recuperação dos músculos quando há descanso.



Diminui o risco de doenças como a diabetes



Consumindo de duas a três colheres de sopa de pasta de amendoim, por cerca de quatro a cinco vezes por semana, é possível reduzir o risco de desenvolver diabetes em 30%. Isso ocorre, pelo fato de o alimento é fonte de ômega 9 e fibras. Junto a uma dieta equilibrada, ajuda a prevenir a diabetes tipo 2.