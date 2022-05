Duelo entre Real Madrid e Manchester City na Champions League - Oli SCARFF / AFP

Duelo entre Real Madrid e Manchester City na Champions LeagueOli SCARFF / AFP

Publicado 04/05/2022 14:54

Rio - Real Madrid e Manchester City estão escalados para o confronto de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Vale lembrar que no jogo de ida, o clube inglês foi superior e acabou vencendo por 4 a 3. Com isso, os espanhóis precisam ganhar por um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação. Se vencerem por dois ou mais gols de diferença, se classificarão para a decisão ainda no tempo regulamentar.

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti foi definida da seguinte forma: Thibaut Courtois, Carvajal, Éder Militão, Nacho e Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Federico Valverde; Vinicius Júnior e Benzema. No banco de reservas estão a disposição: Lunin, Fuidias, Alaba, Jesus Vallejo, Marco Asensio, Luka Jovic, Lucas Vasquez, Dani Ceballos, Rodrygo e Camavinga.

A equipe visitante foi definida desta forma pelo técnico Pep Guardiola: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte e João Cancelo; Rodrigo, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Gabriel Jesus e Phil Foden. No banco de reservas estão: Steffen, Carson, Ake, Sterling, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Egan-Riley, Palmer, Mcatee e Lavia.