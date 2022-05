Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador - Neto Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 04/05/2022 14:44

Rio - A boa fase do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira deixou o apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, encantado com as atitudes do técnico. Nesta quarta-feira, o ex-jogador, apesar de ser torcedor e um dos ídolos do Corinthians, afirmou que o treinador português deveria ser o presidente do Brasil.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras

Para contextualizar a declaração de Neto, o apresentador rasgou elogios ao treinador e disse que Abel Ferreira é muito correto ao fazer as coisas. Além disso, relembrou o puxão de orelha no atacante Wesley, mesmo após a grande vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Oriente Petrolero, da Bolívia.

"Veio o Abel Ferreira, a gente criticou. Eu critiquei. Mas era para ele ser o presidente da República. Ele é tão certo, faz as coisas tão certas, reclama com o Wesley, que tirou um gol do Palmeiras", afirmou Neto, no 'Os Donos da Bola'.

A goleada do Palmeiras sobre o Oriente Petrolero, fora de casa, garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América com duas rodadas de antecedência.