Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

HulkPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 04/05/2022 15:16

Rio - Após acusar Hulk de ter quebrado uma porta do vestiário dos árbitros no Estádio da Serrinha, após o jogo entre Goiás e Atlético-MG, pelo Brasileirão, no último sábado, 30 de abril, o assessor de imprensa Fernando Lima, funcionário do clube esmeraldino, pediu desculpas públicas ao atacante.



A foto do vandalismo foi postada pelo assessor como se o camisa 7 do Galo tivesse quebrado a porta. A imagem circulou nas redes sociais e na imprensa. Hulk chegou a notificar extrajudicialmente o clube goiano, pedindo que houvesse retratação para evitar dano à imagem do atleta e ainda um possível processo judicial.



Fernando Lima emitiu uma nota nesta quarta-feira, 4 de maio, afirmando que 'agiu por impulso', sem consultar a diretoria do Goiás e nem as imagens das câmeras de segurança do local. No comunicado, se desculpou com Hulk.



A diretoria do Atlético-MG negou que o jogador tivesse quebrado a porta e se comprometeu a arcar com os custos do reparo. Confira a nota completa da assessoria de imprensa do Goiás.

Nota de retratação pessoal



"Em 30/04/2002, após o jogo entre Goiás Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro válido pelo Campeonato Brasileiro 2022, fui informado que alguns dirigentes e atletas do CAM, estavam interpelando a equipe de arbitragem da partida, e que durante esta discussão, a porta de acesso ao vestiário da arbitragem no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) fora danificada. Como de fato foi danificada.



Recebi a imagem do fato narrado acima, corroborada pelas informações de funcionários do Goiás e terceiros que presenciaram o aludido fato e de que teria sido o atleta Givanildo (Hulk) o possível causador de tal dano.



Em grupo privado da imprensa no WhatsApp postei a imagem da porta danificada e fiz um trocadilho associando a força do senhor Givanildo ao ato, sendo que em momento algum tive a intenção de ofender ou prejudicar quem quer que seja. Naquele momento fui tomado pela emoção e me deixei levar por informações trazidas a mim por terceiros e não checadas por minha pessoa.



Saliento que naquele momento agi por impulso, sem consultar os membros da direção do Goiás e sem a devida checagem das imagens das câmeras internas de segurança.



Ressalto que em momento algum o Clube autorizou ou publicou qualquer nota ou imagem do caso em seus canais oficiais.



Peço minhas sinceras desculpas ao Sr. Givanildo (Hulk), ao Clube Atlético Mineiro e ao Goiás Esporte Clube por todo e qualquer transtorno que minha ação impensada tenha causado, assumindo toda responsabilidade pelo lamentável fato".



Fernando Lima, assessor de imprensa do Goiás