Real Madrid garante classificação para a final da Champions League - Foto: Javier Soriano/AFP

Real Madrid garante classificação para a final da Champions LeagueFoto: Javier Soriano/AFP

Publicado 04/05/2022 20:18

Rio - A classificação histórica do Real Madrid para garantir a vaga na final da Champions League nesta quarta-feira (4), não surpreendeu o ex-jogador argentino Sergio Agüero. O ex-astro do Manchester City afirmou que estava confiante com a vitória dos ingleses, mas perdeu as esperanças quando o clube espanhol aproveitou todas as oportunidades para reverter o placar para 3 a 1, com a soma de placares se encaminhando para 6 a 5, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha.

Além disso, Agüero aproveitou para avaliar que "Vinícius Junior é problema para o Real", ao comentar uma queda do atacante brasileiro perto do gol do Manchester City.

"Eu sabia que isso poderia acontecer. O Madrid ia voltar se lhes dessem uma oportunidade. O Real Madrid faz sempre a mesma coisa e, por mais que perca, temos de agradecer a Courtois pelas suas duas intervenções", afirmou Sergio Aguero.

"Eu cancelo a passagem para Paris. A final entre Real Madrid e Liverpool é uma m... para mim. Madrid vai para 14º [título da Liga dos Campeões]. Anota isso, Madrid vai ganhar a final em Paris. Você já sabe que Madrid é copeiro, tem todas as fichas para levar (a taça) embora. O Liverpool agora pode ganhar a Premier contra nós. É um duro golpe", completou Sergio Aguero.