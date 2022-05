Jogadores do PSG farão viagem ao Catar - Reprodução

Publicado 04/05/2022 19:40

Rio - O Paris Saint-Germain incomodou a União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP), que é responsável pelo Campeonato Francês. Isto porque, o principal clube do país não estará presente na premiação dos melhores jogadores do campeonato, devido a uma viagem para Doha, no Catar, que será realizada entre os dias 15 e 16 de maio.

Na viagem, a delegação do PSG visitará dois estádios que serão utilizados na Copa do Mundo, em novembro. No entanto, o clube não informou se irá realizar treinamentos no pais.

Em entrevista ao jornal francês "Le Parisien", Philippe Piat, presidente da UNFP, comentou sobre a decepção de saber que não contará com atletas da equipe na premiação dos melhores do campeonato, mesmo o time tendo jogadores concorrendo a prêmios.

"Ficamos sabendo dessa ausência com grande decepção há 48 horas. Estamos decepcionados. Estamos conversando para Mbappé estar lá com o PSG, mas há pouca esperança", comentou o presidente.

Três jogadores do Paris Saint-Germain poderão ganhar prêmios no evento: o atacante Kylian Mbappé, que concorre ao craque da competição, Gianluigi Donnarumma, que concorre como melhor goleiro, e Nunes Mendes, que pode ganhar o prêmio de revelação do torneio.