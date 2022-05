Conmebol - Reprodução

Conmebol Reprodução

Publicado 04/05/2022 17:59 | Atualizado 04/05/2022 18:06

Rio - A Conmebol não aliviou a situação para o Atlético-MG, no dia seguinte da vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, na última terça-feira. Na ocasião, a entidade sul-americana multou e advertiu o clube mineiro, em R$ 40 mil, por uma infração cometida no protocolo do início de jogo na estreia da competição, contra o Tolima, em 6 de abril. A informação é do portal "GE".

O Atlético-MG infringiu os artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do Manual de Clubes da Copa Libertadores 2022. Nesse caso, estão determinados os procedimentos de entrada dos dois times no campo do jogo. Além disso, os atletas precisam se encaminhar ao gramado de maneira sincronizada.

Por outro lado, a decisão do juiz único da unidade disciplinar da Conmebol, não informa qual foi a infração específica do clube mineiro. A multa de US$ 8 mil dólares é a mínima para o artigo, mas pode sofrer o aumento se for cometida na fase mata-mata, podendo ser avaliado em 12 mil dólares, e 15 mil dólares na final da Libertadores. Além disso, essa decisão da Conmebol, em primeira instância, não cabe recurso para o Atlético-MG.

"As equipes e seus jogadores estão obrigados a respeitar e cumprir estritamente as indicações emanadas ao respeito (do protocolo de início de partida), que serão repassadas na reunião de coordenação das partidas", diz o manual da Copa Libertadores da América.