Ex-dono do Chelsea, Roman Abramovich descumpre acordo e complica venda do clube inglêsDivulgação

Publicado 04/05/2022 16:53

Rio - A novela sobre a venda do Chelsea por Roman Abramovich ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal ‘The Times’, o oligarca russo voltou atrás em uma decisão e cobra o pagamento de uma dívida do clube no valor de quase R$ 10 bilhões como parte do acordo pela venda.



Roman Abramovich teve que colocar o Chelsea à venda após sofrer diversas sanções devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Isto devido a sua ligação com o líder russo, Vladimir Putin.



A dívida bilionária que Abramovich quer incluir como parte da venda é devido a um empréstimo feito pela Camberley International Investments à Fordstam, empresa que controla as ações financeiras do clube. Porém, o oligarca tinha dito que não pretendia lucrar com a negociação do Chelsea e que o valor seria direcionado às vítimas da guerra.



Esta nova exigência pode melar a negociação em andamento com Todd Boehly, americano que ofertou 3 bilhões de dólares pela compra do clube na semana passada.