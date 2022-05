Zico, maior ídolo da história do Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 04/05/2022 16:25

Rio - O ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo, lançou na última semana o projeto "Zico 10 Inclusão", em evento realizado no Centro de Futebol Zico (CFZ). O projeto visa incentivar a prática de esportes adaptados para pessoas com deficiências.

A iniciativa, inclusive, visa não apenas gerar novos atletas de alto rendimento, mas também de poder gerar novas oportunidades em comunidades e escolas.

No evento de lançamento do projeto, Zico falou sobre a importância do esporte paralímpico, além da parceria com Clodoaldo Silva, campeão paralímpico.

"Estamos muito felizes e orgulhosos de poder trazer um projeto de inclusão, começando com o Voleibol Sentado. Melhor ainda por ter como padrinho o nosso querido Clodoaldo, mais conhecido Tubarão. Então teremos o Tubarão e o Galinho juntos, com isso esperamos dar nossa contribuição e oportunidade a todas essas pessoas que muitas vezes não tem chance de uma participação na prática de esportes", comentou o maior ídolo da história do Flamengo.

Além de Cloadoaldo e Zico, o projeto também conta com o apoio do presidente e do coordenador de esportes adaptados das escolas de futebol Zico 10: Thiago Coimbra e Alexandre Medeiros, respectivamente.