Tati Mantovani e Fred Caldeira, correspondentes da TNT Sports Brasil na EuropaReprodução/TNT Sports Brasi

Publicado 04/05/2022 16:43

Rio - Uma cena curiosa chamou a atenção dos espectadores do confronto entre Real Madrid e Manchester City na "Tnt Sports Brasil". Ainda na primeira etapa da partida, o sinal da transmissão acabou caindo, fazendo com que a equipe de transmissão e os espectadores não recebessem as imagens da partida. Com isso, o narrador André Henning teve que fazer algo inédito: chamar os repórteres de campo para narrarem o confronto.

Ainda sem imagens na televisão, Tati Mantovani e Fred Caldeira, correspondentes da emissora na Europa, acabaram assumindo a transmissão, narrando a partida diretamente do Estádio Santiago Bernabéu.

Tati e Fred narraram cerca de um minuto do confronto, o suficiente para gerar diversas reações nas redes sociais. Confira algumas:

Oq o Fred e a Tati ficaram nervosos narrando é piada po — pedrin 777 (@pedro_giga_) May 4, 2022

Caiu o sinal. Tati e Fred narrando como rádio. Que momento! — João Vitor Nunes (@jvnunes_) May 4, 2022

EU ESCOLHI AMAR UMA DUPLA, SIMPLESMENTE FRED CALDEIRA E TATI MANTOVANI — Antônio Lucas (@Totinha121) May 4, 2022