Dybala chegou à Juventus em 2015 e não deve renovar em 2022AFP

Publicado 04/05/2022 17:36

Rio - Dybala não deve seguir na Juventus. O argentino tem contrato com a Velha Senhora até o fim da temporada e ainda não houve um acordo por renovação. Segundo o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o jogador de 28 anos está próximo de acertar com a Inter de Milão.



A publicação traz ainda que Dybala assinaria por quatro anos com a equipe nerazzurri. Além disso, o clube teria oferecido um salário de seis milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por temporada ao argentino, que chegaria gratuitamente a Inter.



E a despedida do argentino pode ser melancólica. Na atual temporada, a equipe de Turim está longe do topo no Campeonato Italiano, além de ter sido eliminada de forma surpreende para o Villarreal nas oitavas de final da Champions League. A última esperança de conquista é a Copa da Itália, onde a Juventus enfrenta a Inter na decisão no dia 11 de maio.



Na Juventus desde 2015, Dybala soma 114 gols e 48 assistências em 289 jogos pelo clube. O atacante também conquistou cinco vezes o Campeonato Italiano e quatro vezes a Copa da Itália pela Velha Senhora.