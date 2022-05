Copa do Mundo no Catar não terá 100 minutos de partida - Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 04/05/2022

Ainda faltam 200 dias para a Copa do Mundo do Qatar, mas muitos torcedores já querem garantir seus ingressos antecipadamente. De acordo com informe da Fifa, até a última sexta-feira, a entidade recebeu cerca de 23,5 milhões de pedidos por entradas para as partidas do Mundial. O Brasil é um dos países com mais torcedores em busca dos bilhetes.



Ainda de acordo com a entidade, além do Brasil, outros países também demonstraram interesse em comprar grande parte dos ingressos, como Argentina, Inglaterra, França, México, Catar, Arábia Saudita e Estados Unidos. A partida mais desejada, como esperado, é a grande final do torneio, que ocorre no dia 18 de dezembro.



Na primeira fase, dos quatro jogos mais requisitados pelo público, três são da Argentina, que joga no Grupo C, contra México, Arábia Saudita e Polônia. Inglaterra x Estados Unidos, pelo Grupo B, também recebeu grande quantidade de pedidos. A Fifa anunciou também que o resultado das aprovações dos pedidos ocorre a partir do dia 31 de maio.

Até a última sexta, dois milhões de bilhetes ainda seguiam disponíveis para o público geral, enquanto 1,2 milhão vão para os patrocinadores do evento. Os ingressos mais baratos custam R$ 49 para qataris e trabalhadores migrantes, na primeira fase da competição. Já as entradas mais caras chegam a valores de R$ 7,8 mil. Entre janeiro e fevereiro, cerca de 804 mil bilhetes já haviam sido comercializados.