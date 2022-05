Ibrahimovic jogou pouco nesta temporada pelo Milan - AFP

Publicado 04/05/2022 18:40

A confiança tradicional deu lugar a uma sinceridade surpreendente. Aos 40 anos, Ibrahimovic sabe que a aposentadoria está próxima, apesar de não pretender parar no momento. Ainda assim, o atacante do Milan admitiu que ainda não está preparado para o momento de pendurar as chuteiras.



"Estou perto do fim da linha e estou um pouco assustado. Qual seria o próximo capítulo? Existem várias possibilidades, poderia fazer muitas coisas, mas a adrenalina que tenho agora dentro de campo não sei se encontraria em outro lugar. Estou perto do fim da linha, mas ainda não (parou)", admitiu em entrevista à ESPN, complementando:



"Estou tentando adiar (minha aposentadoria). Obviamente, para continuar jogando, tenho de estar bem fisicamente e me divertir. Não adianta jogar sofrendo. Aí é melhor ser realista e dizer 'já chega' e iniciar uma nova etapa".



Com contrato até junho, Ibrahimovic sofreu com problemas de lesão e não jogou tanto quanto gostaria pelo Milan nesta temporada. Foram apenas 25 jogos, com oito gols e três assistências.



"Estou frustrado, porque gostaria de jogar todas as partidas. Adoro jogar, a adrenalina de entrar em campo é incrível. Se não posso jogar, tento ajudar a equipe de outra forma, dando apoio aos meus companheiros. Sofro quando não estou em campo, gostaria de fazer mais", completou.