Em noite mágica, Rodrygo garantiu a classificação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões da EuropaGABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 04/05/2022 18:38 | Atualizado 04/05/2022 19:27

Rio - O Real Madrid é finalista da Liga dos Campeões da Europa! Os Merengues bateram o Manchester City por 3 a 1, com dois gols do brasileiro Rodrygo e um gol de Benzema, garantindo sua classificação para a final na prorrogação, já que no primeiro jogo, em Manchester, foram derrotados por 4 a 3. Agora, o Real Madrid vai em busca do seu 14º título da competição, em duelo contra o Liverpool, no dia 28 de maio, em Paris.

A primeira etapa do confronto foi bem diferente do duelo de ida. Com os dois times se estudando bastante, tanto Real quanto City avançavam em busca de um gol logo no começo da partida. Por um lado, a equipe inglesa parava no goleiro Courtois. No outro, os espanhóis terminaram a etapa inicial com nenhum chute a gol, fazendo com que Ederson não sujasse seu uniforme.



No segundo tempo, a situação começou a mudar. O Real Madrid começou a pressionar bastante, e podia ter aberto o placar logo no primeiro minuto, em jogada de Vincius Júnior, que acabou pegando mal na bola e desperdiçou a chance.

Aos 22 minutos, o técnico Carlo Ancelotti fez a substituição que mudou o rumo do confronto: o meia Toni Kroos deixou o campo para a entrada do atacante brasileiro Rodrygo.

No entanto, embora o Real Madrid tivesse começado a atacar mais, quem abriu o placar foi o Manchester City. Aos 27 minutos, Bernardo Silva viu Riyad Mahrez na ponta direita. Com o espaço livre, o argelino bateu muito forte no canto em que estava Courtois, que encostou na bola mas não conseguiu evitar o gol da equipe de Pep Guardiola.

O gol caiu como um balde de água fria na equipe Merengue, que ficou apagada por cerca de 15 minutos, fazendo com que os ingleses pressionassem ainda mais a meta defendida pelo goleiro Thibaut Courtois.

Aos 44 minutos, Camavinga soltou para Benzema na ponta esquerda. O atacante escorou para a pequena área, onde estava Rodrygo. O "Rayo" se antecipou da marcação e deu um toque para o fundo da rede, deixando tudo igual no placar, mas ainda garantindo a classificação do Manchester City.

No entanto, dois minutos depois do gol de empate, veio a virada do Real Madrid. Carvajal, na ponta direita, fez o cruzamento para Rodrygo, que subiu mais alto que a defesa da equipe inglesa e conseguiu cabecear para o gol, fazendo a torcida do Real Madrid ir ao delírio. Mais uma vez a prova de que as noites no Santiago Bernabéu são muito longas.

Rodrygo, inclusive, podia ter feito um hat trick ainda no tempo regulamentar. Aos 48, o Rayo recebeu um passe na ponta direita, e chutou de primeira, mas Ederson conseguiu fazer a defesa.

Na prorrogação, o que já estava bom para a torcida do Real Madrid ficou ainda melhor. Aos dois minutos, Camavinga tocou para Rodrygo, que viu a passagem de Benzema na área. O brasileiro fez o cruzamento, e o francês foi derrubado por Rúben Dias. O árbitro estava bem próximo ao lance e acabou marcando a penalidade.

Na cobrança, Karim Benzema cobrou no canto esquerdo de Ederson, e fez o terceiro gol do Real Madrid, levando o clube para a grande decisão do torneio.

Na segunda etapa da prorrogação, o Manchester City precisava, de qualquer maneira, fazer pelo menos um gol. O Real Madrid, por outro lado, apenas quis se defender. Inclusive, Carlo Ancelotti optou por tirar Karim Benzema, o grande craque de sua equipe, para colocar o volante Dani Ceballos.

A grande final da Liga dos Campeões da Europa será entre Liverpool e Real Madrid, assim como na edição de 2018 da competição. A decisão ocorrerá no dia 28 de maio, às 16h (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris.