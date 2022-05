Justin Bieber - Reprodução

Publicado 06/05/2022 18:10

Rio - No começo da tarde desta sexta-feira (06), o meio-campista Diego Ribas, do Flamengo, fez uma live no Instagram com a participação de Neymar, atacante do Paris Saint-Germain. A transmissão chegou a reunir mais de 60 mil espectadores simultaneamente, misturados entre torcedores do Rubro-Negro e admiradores do craque do PSG. No entanto, a live contou com uma presença ilustre: o cantor canadense Justin Bieber. Confira:

Looks like Justin Bieber was watching Neymar and Diego Ribas’ recent live on Instagram! Cr: @mnuzitta pic.twitter.com/WzDHi0eoNq — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) May 6, 2022

Vale lembrar que, durante show da sua turnê "Purpose", no Allianz Parque, em São Paulo, em 2017, Justin Bieber subiu no palco vestindo a camisa do Palmeiras.