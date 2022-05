Argentina foi campeã da Copa América em 2021 - AFP

Publicado 06/05/2022 18:18

Rio - O volante Leandro Paredes, da seleção argentina, voltou a alfinetar Richarlison por conta do vice da seleção brasileira na Copa América de 2021, no Maracanã. Em entrevista ao canal TYC Sports, o jogador foi questionado sobre as provocações que fez ao atacante após o título.

"Ganhamos em seu campo, em sua casa, com tudo que passou, você tem que agarrar em qualquer coisa”, disse Paredes.



Antes da decisão, Richarlison afirmou que era um jogo difícil, mas que o Brasil sairia campeão. Segundo Paredes, isso serviu de motivação para a equipe.

"Ajudou para que tivéssemos mais gana naquele dia. Sair do Maracanã campeão foi melhor que um sonho. Ficamos muito dias em lockdown, sem ver a família, sofremos muito. Então, depois disso, ganhar no Brasil, do Brasil, no Maracanã, depois de tantos anos, para nós foi melhor que um sonho”, afirmou.