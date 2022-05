Rivaldo foi decisivo na campanha do penta em 2002 - Divulgação

Rivaldo foi decisivo na campanha do penta em 2002Divulgação

Publicado 06/05/2022 19:52

Rio - Campeão da Champions League em 2003, quando atuava pelo Milan, o ex-jogador Rivaldo comentou sobre as semifinais da principal competição de clubes do planeta. Em entrevista à "Betfair", o brasileiro elogiou o Real Madrid, que eliminou o Manchester City, e falou que o peso da camisa fez a diferença.



"Na semana passada eu tinha dito que tínhamos assistido a um grande primeiro jogo, e estava ansioso para o segundo pois esperava por outro grande confronto entre dois grandes times. Vimos um Real Madrid que nunca desiste, com o apoio de sua torcida e com o peso de sua camisa nessa competição virando a partida nos acréscimos após o Manchester City ter falhado ao não matar o jogo quando teve oportunidade", disse Rivaldo, que completou:

"Só posso dar os parabéns para o Real Madrid, que mostrou por que razão tem a tradição e títulos que tem na Champions, se mostrando capaz de jogar bonito, mas também se doar ao máximo quando necessário."

Rivaldo, entretanto, não poupou o catalão Pep Guardiola de críticas. Segundo o ex-jogador, o comandante do Manchester City errou ao recuar a equipe, o que acabou fazendo com que o Real Madrid se animasse na partida.

"Acredito que o Pep Guardiola dessa vez errou nas substituições (acontece com todos) ao preferir segurar o resultado em vez de buscar o ataque. E o Real Madrid aproveitou essa chance que teve, fazendo dois gols numa virada espetacular", declarou.

Rivaldo também comentou sobre a final da Champions League, que será realizada entre Liverpool e Real Madrid no dia 28 de maio, em Paris. Segundo o ex-jogador, a decisão não tem um favorito.



"Vamos ter uma grande final entre dois dos times com muita tradição na Champions, e eu não consigo indicar um favorito neste momento. Os times estão muito fortes em seus campeonatos nacionais e conseguiram transpor isso mesmo também na Champions. Então, será com certeza um grande jogo no qual ambos os times podem sair vencedores, pois numa final tudo pode acontecer", finalizou.